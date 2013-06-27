Більшість українців не вважають себе європейцями (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, й оприлюдненого під час круглого столу «Оцінки і прогнози трансформації ЄС: стратегічні пріоритети для Центрально-Східної Європи та України».

Водночас, за даними опитування, 55% громадян України не вважають себе європейцями.

«Але, якщо порівнювати з опитуванням 2008 року, є позитивна динаміка: кількість українців, які вважають себе європейцями, зросла на 9%, а тих, хто не вважає, навпаки, зменшилася на 15% (із 70% до 55%)», - зазначається в даних дослідження.

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Найбільша кількість тих, хто вважає себе європейцями, - серед молоді віком від 18 до 29 років (43%), а тих, хто не вважає, - серед старшого покоління (62%).

У регіональному розрізі основна частина тих, хто вважає себе європейцями, - представники західного регіону (50%), а тих, хто не вважає, найбільше на Сході (62%).

В електоральному розрізі більше тих, хто вважає себе європейцями, - серед виборців ВО «Свобода» - 51% і партії «УДАР» - 44,5%.

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Крім того, згідно з даними опитування, щоб відчути себе європейцем, абсолютній більшості - 59% громадян - необхідний хороший рівень матеріального благополуччя. Інші чинники пов'язані з дотриманням принципів демократії та свободи слова – за це висловилися 40,5% респондентів. Для 24,5% українців, аби відчути себе європейцями, необхідно мати можливість без віз їздити до країн ЄС.

Дослідження проводилося з 17 по 20 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах країни. Теоретична похибка - 2,3%.