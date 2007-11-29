На Новорічні та Різдвяні свята відпочиватимемо 9 днів

16:12, 29 листопада 2007
Суспільство
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Новий рікНа Новорічні та Різдвяні свята українці відпочиватимуть 9 днів – з 30 грудня 2007 року по 7 січня 2008-го.

Згідно з розпорядженням уряду від 28 листопада 2007 року, передбачено перенесення робочих днів із середи 2 січня на суботу 12 січня, з четверга 3 січня на суботу 26 січня, і з п`ятниці 4 січня на суботу 9 лютого.

5 і 6 січня 2008 року, відповідно, вихідні - субота і неділя, 7 січня - Різдво.

Разом з тим, відповідно до розпорядження уряду від 12 грудня 2006 року, рекомендовано робочий день з понеділка 31 грудня 2007 року перенести на суботу 29 грудня 2007 року. 30 грудня – неділя.

Перенесення робочих днів рекомендовано зробити керівниками підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ).

 

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