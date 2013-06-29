Кабмін пропонує скасувати сплату мита під час експорту газу

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщеному на веб-порталі уряду.

«Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу розглянув питання щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, який пропонує скасування експортного мита під час оформлення експорту енергопродуктів, а саме – газу, природного газу в газоподібному стані та природного газу в зрідженому стані, до країн – членів Енергетичного Співтовариства», - йдеться в повідомленні.

Законопроект, зазначають у Міненерговугілля, розроблений міністерством з метою привести законодавство України у відповідність із законодавством ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна може здійснювати експорт газу в рамках виконання угод про розподіл продукції, зокрема - з компаніями Shell і Chevron - на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах.