Експерти закликали розвивати швидкісне залізничне сполучення в Україні

Так вважає головний редактор видання «Дело» Катерина Венжик. «Однозначно, те, що це було зроблено - правильно. Будь-яка модернізація, навіть якщо були допущені помилки і щось працює не так, як хотілося - краще, ніж якби цього не було зроблено взагалі », - підкреслила вона в ході експертного опитування Інституту Горшеніна.

У той же час, відзначає експерт, «дуже багато необхідно зробити для того, щоб це працювало так, як замислювалося, працювало ефективно». «Це має розвиватися, це шлях, по якому йде вся Європа і весь світ», - заявила Венжик, нагадавши, що в Європі швидкісне сполучення забезпечує близько 60% міжміського пасажирського трафіку. Серед позитивних наслідків, які викликає швидкісне залізничне сполучення, експерт відзначила розвиток внутрішнього туризму, створення нових робочих місць, «однозначно позитивний вплив на економіку», підкресливши, що Україні необхідно зробити ще дуже багато для досягнення цих результатів. Зокрема, експерт відзначила, що для конкуренції з внутрішньоукраїнськими авіаперельотами необхідно серйозно підійти до модернізації залізничного полотна, щоб забезпечити оновленим ж / д транспорту збільшення швидкості: «Потрібні інвестиції не тільки в покупку нових поїздів, а й в оновлення шляхів».

При цьому Венжик вважає, що в умовах, коли Україна не приєдналася до договору щодо «відкритого неба» і європейські лоу-костери не поспішають в Україну, а своїх бюджетних перевізників в країні немає, швидкісне залізничне сполучення Україні необхідно. Запуск швидкісних поїздів напередодні Євро-2012 Венжик назвала необхідним кроком. «Якщо буде зроблено наступний крок, можна вважати, що це« початок великого шляху », - резюмувала експерт. У той же час, генеральний директор видавничої групи «Експерт Україна» Олександр Харебін зазначив, що пасажири побачили перспективи швидкісного залізничного сполучення і активно ними користуються. При цьому експерт заявив, що поки це в основному стосується «середнього класу». «Кому треба - користуються і їздять, досить зручно і безпечно. Якщо поломки усунуть, і нинішньої зими все буде добре - то далі все буде добре », - упевнений Харебін.

Він також зазначив, що швидкісне залізничне сполучення вже зараз складає конкуренцію авіаперевезень всередині країни. «Суджу по собі: набагато простіше їхати в Харків чи Львів потягом, ніж витрачати час на переїзд до аеропорту, реєстрацію, сам переліт, переїзд з аеропорту», ​​- заявив гендиректор ІГ «Експерт Україна» і додав, що для пасажирів важливу роль відіграє аспект зручності і можливість комфортно попрацювати в поїзді. У свою чергу, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що державно-приватне партнерство дозволить модернізувати залізничну інфраструктуру. «Безумовно тут є перспективи, є можливості. Прийшов час для розвитку концесій - в тому числі і в залізничному транспорті. Введення конкуренції на цьому ринку - найбільш швидкий і ефективний спосіб поліпшення якості інфраструктури як такої і якості перевезень, зокрема », - підкреслив він у ході експертного опитування Інституту Горшеніна. При цьому Устенко наполягає, що необхідно модернізувати як пасажирську, так і вантажну залізничну інфраструктуру. «Для того, щоб утримувати позиції в транзиті вантажів між РФ і ЄС - важливо тримати якість залізниць на належному рівні. Мова не тільки про рухомий склад, а й про якість полотна », - зазначив він. Швидкісне залізничне сполучення має колосальні перспективи в Україні, вважає Устенко.

«Країна досить велика географічно, транспортна інфраструктура розвинена недостатньо, залізничний транспорт явно потребує реконструкції та модернізації. Тому все, що стосується поліпшення залізничного сполучення - вкрай важливо для України », - зазначив експерт. Нагадаємо, в 2012 році Укрзалізниця почала експлуатувати куплені в Кореї швидкісні поїзди Інтерсіті +. З 26 травня 2013 швидкісні електропоїзди почали курсувати в напрямку Криму. Нові напрямки Донецьк-Сімферополь, Дніпропетровськ-Сімферополь і Харків-Сімферополь не вплинули на кількість нічних поїздів. Крім того, відкрито новий маршрут Київ-Тернопіль, а маршрут Київ-Дніпропетровськ продовжений до Запоріжжя. За час експлуатації поїздами Інтерсіті + було перевезено 2 млн. пасажирів.