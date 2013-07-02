Держстат: реальні доходи українців зросли

За даними Держстату, в січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 7,1%, а реальний наявний дохід визначено з урахуванням цінового чинника - на 7,6%.

За даними Держстату, наявний дохід з розрахунку на одну людину за 1-й квартал 2013 року становив 5264,4 грн.

Згідно з повідомленням, витрати населення в 1-му кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилися на 6,6%. Приріст заощаджень становив 15388 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні вдалося забезпечити зростання доходів населення, соціальних виплат, незважаючи на складну економічну ситуацію в світі.