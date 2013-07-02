5 липня в прямому ефірі – президент Ліги страхових організацій України
11:29, 02 липня 2013Суспільство
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5 липня о 16:00 студія «Дедал-Продакшн» вперше організовує власну відео передачу в прямому ефірі через Інтернет.
Гостем студії буде президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима. Ведучий – Ібрагім Габідулін.
Ми поговоримо про проблеми розвитку страхового ринку України. Під час трансляції буде працювати телефон прямої лінії, і бажаючі зможуть поставити запитання нашій гості.
Запрошуємо до перегляду та діалогу.
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