5 липня в прямому ефірі – президент Ліги страхових організацій України

5 липня о 16:00 студія «Дедал-Продакшн» вперше організовує власну відео передачу в прямому ефірі через Інтернет. Гостем студії буде президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима. Ведучий – Ібрагім Габідулін. Ми поговоримо про проблеми розвитку страхового ринку України. Під час трансляції буде працювати телефон прямої лінії, і бажаючі зможуть поставити запитання нашій гості. Запрошуємо до перегляду та діалогу.

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