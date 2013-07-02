В Україні можуть подорожчати вино, пиво і цигарки

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України збільшити ставки акцизного збору на пиво, вина, напої бродіння, тютюнові вироби, а також збори на низку товарів, включаючи транспортні засоби. Відповідний законопроект № 2442а зареєстровано у Верховній Раді 1 липня.

У порівняльній таблиці до законопроекту, зокрема, йдеться, що ставки акцизу на солодове пиво необхідно підвищити до 0,91 грн за літр з 0,87 грн за літр, на міцні вина – до 2,63 грн за літр з 2,51 грн за літр, на ігристі вина – до 3,83 грн за літр з 3,65 грн за літр.

Ставку акцизу за літр 100%-го етилового спирту пропонують збільшити до 51,87 грн з 49,49 грн.

Ставку акцизу на тютюнову сировину пропонується збільшити до 228,04 грн за кг з 217,60 грн за 1 кг. Ставку акцизу для сигарет без фільтру пропонується збільшити до 81,22 грн за 1000 штук з 72,70 грн. Ставку акцизу для сигарет з фільтром пропонується збільшити до 181,51 грн за 1000 штук з 162,60 грн.

Збір за первинну реєстрацію транспортного засобу також пропонується збільшити для мотоциклів залежно від об'єму двигуна до 3,70–12,3 грн за 100 куб. см, з 3,53–11 грн; для легкових автомобілів залежно від об'єму двигуна до 3,70–73,88 грн за 100 куб см з 3,53–70,5 грн за 100 куб. см.

У пояснювальній записці до законопроекту роз'яснюється, що нові ставки акцизного податку і зборів розраховані з урахуванням прогнозного показника зростання споживчих цін і цін виробників.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровані законопроекти № 2875, 2876 і 2880, які передбачають підвищення втричі акцизу на пиво і спрямування коштів на фінансування заходів охорони здоров'я.

Зокрема, передбачається збільшити ставку акцизу на 1 літр пива з 0,87 грн до 2,50 грн, при цьому акциз зросте на 1,63 грн за 1 літр. Таким чином, з урахуванням ПДВ ціна 0,5 літрової пляшки пива зросте на 1 гривню, в середньому з 5 до 6 грн.

Автори законопроектів вважають, що це зробить пиво менш доступним за ціною і дозволить залучити до спеціального фонду державного бюджету додатково близько 4 млрд грн, які мають бути спрямовані на фінансування сфери охорони здоров'я. Частина ж коштів – 1,5 млрд грн пропонується виділити на завершення будівництва і оснащення дитячої лікарні «Охматдит».

Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік вважає, що парламент може в середу, 3 липня, розглянути питання про підвищення акцизного збору на пиво.