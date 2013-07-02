Завтра в Україні - дощі і грози

Лише у західних областях без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер у західній половині країни північно-західний, на решті території - східний та південно-східний, 7-12 м/с, подекуди, крім західних та північних областей, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, у західній частині 8-13°; вдень на Правобережжі та в Криму 21-26°, на решті території 27-32°.

У Києві та області у середу - мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°, у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-25° (поблизу Ялти 17°), у Дніпрі біля Києва 23°.