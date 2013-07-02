Захарченко запевнив, що з криміналом в Україні все стабільно

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на засіданні парламенту.

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Він зазначив, що статистика свідчить “про стабільність криміногенної ситуації, та контрольованість з боку правоохоронних органів”.

Він відкинув звинувачення, зокрема, депутатів від фракції Свобода” про те, що кількість злочинів зростає і що сьогодні держава “в крові”.

Захарченко стверджує, що кількість злочинів зменшилася. Він зазначив: “Умисних вбивств на 20% скорочено за цей рік — з 1045 до 837, тяжких тілесних ушкоджень - на 19% - з 1405 до 1132, розбійних нападів на 23% - з 1517 до 1163”.

Він наголосив, що не потрібно згущувати фарби “бо в міліції дуже багато фахових спеціалістів”.

Відповідаючи на запитання лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка з приводу депутатського запиту Геннадія Москаля ще в 2011 році щодо ситуації у Врадіївці, де була згвалтована 14-річна дівчина, Захарченко зазначив, що цей злочин було скоєно в січні 2011 року і він поставлений на контроль. Після цих його слів в залі, де сиділа опозиція, пролунали вигуки, що мовляв це знущання, бо злочин скоєний в 2011 році, і він і далі перебуває на контролі.

Захарченко заявив, що в цьому році за 5 місяців в МВС обліковано 217 фактів згвалтувань і значна їх частина розслідувана.

Як повідомляв УНІАН, глава МВС Захарченко сьогодні звітував у ВР щодо подій у Миколаївській області, де у смт Врадіївка місцеві жителі пішли на штурм райвідділу міліції, співробітники якого підозрюються у звірячому побитті та зґвалтуванні 29-річної жінки.