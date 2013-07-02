Навколо ЧАЕС насипають мінералізовані смуги і патрулює гелікоптер

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, про це він сказав під час наради Міжвідомчого оперативного штабу з питань координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, що пройшла на Чорнобильській АЕС.

"В Україні почалася сильна спека, що протримається до кінця серпня. Уряд створює умови для захисту громадян, територій та потенційно небезпечних об'єктів від надзвичайних ситуацій у літній пожежонебезпечний період. Актуалізовані регламенти взаємодій між Державною службою з надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами, військовими та місцевими органами влади. Особлива увага приділяється Чорнобильській зоні", - сказав Вілкул.

Віце-прем’єр зазначив, що всі сили та засоби приведені до найвищого стану готовності для оперативного реагування та проведення превентивних, упереджувальних заходів.

Він наголосив, що зокрема в Чорнобильській зоні відчуження проводиться щоденний моніторинг ситуації, забезпечено патрулювання на гелікоптері, ведеться спостереження на 10 вежах, а також наново створено 1500 км мінералізованих смуг. За його словами, до кінця року буде поновлено ще 350 км смуг вздовж доріг, у лісах та на колишніх сільгоспугіддях.

В свою чергу начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Володимир Муха повідомив, що Чорнобильську зону відчуження охороняє Державний пожежний-рятувальний загін, працює 680 рятівників і пожежників, задіяно 55 одиниць спецтехніки, у тому числі автоцистерни, автомобілі освітлення і зв’язку, екскаватори та інша інженерна техніка.

Віце-прем'єр також зазначив, що від ДСНС для протидії пожежам задіяні понад 50 тис. осіб особового складу та більше 10 тис. одиниць спецтехніки. У регіонах з найбільшою небезпекою виникнення лісових пожеж чергує пожежна авіація, зокрема 7 вертольотів.