Лікарі відмовили смертельно хворому в допомозі

Як повідомляє прокуратура Кіровоградської області, колишній ув'язнений, хворий на туберкульоз, пролежав на території обласної протитуберкульозної лікарні кілька днів. Незважаючи на це, будь-яких заходів допомоги медичним персоналом вжито не було та навіть не оглянуто пацієнта для надання оцінки його стану.

«Хворий, який перебував на межі смерті, не був госпіталізований, оскільки головний лікар протитуберкульозної лікарні вимагав від чоловіка офіційне направлення на лікування від іншої медичної установи, - сказав перший заступник прокурора області Сергій Жолонко. - Порушення основних принципів охорони здоров’я медичними працівниками цього закладу призвели до смерті людини».

Призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну, яка повинна встановити причинно-наслідковий зв'язок між смертю хворого і ненаданням йому допомоги.

Окрім того, працівники прокуратури в порядку нагляду здійснюють перевірку у даному лікувальному закладі на предмет додержання законодавства про охорону здоров’я.

Розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.