Дружину голови Врадіївської держадміністрації перевірять на фальсифікацію експертизи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прокурор Миколаївської області Андрій Курись на прес-конференції, присвяченій розслідуванню звірячого згвалтування працівниками міліції у Врадіївці 29-річної Ірини Крашкової.

«Була інформація, яку я доручив перевірити слідчим шляхом, - з приводу дружини голови Врадіївської райадміністрації, - пояснив Курись. – Ми допитали із цього приводу працівників лікарні. Можу сказати, що експериментальні зразки брали представники судово-медичної експертизи. Але ці факти перевірятимуться».

Як повідомляв УНІАН, 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла у тяжкому стані була госпіталізована до реанімації.

У ході слідчих дій слідчі прокуратури одержали інформацію, що головний лікар Врадіївської ЦРЛ Оксана Ростова, дружина голови Врадіївської райдержадміністрації Віталія Ростова, нібито фальсифікувала первинний акт обстеження постраждалої Крашкової.

Вона нібито намагалася чинити тиск на персонал лікарні, щоб в акті обстеження було записано, що постраждала вела безладне статеве життя, а її ушкодження були позначені як «легкі тілесні». Крім того, про спробу згвалтування лікарі спробували умовчати.

За підозрою в скоєнні злочину затримано двох співробітників Врадіївського РВВС і єгеря єгерсько-мисливського господарства.

За приховування обставин події затримано також керівника Врадіївського РВВС, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).