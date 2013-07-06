Через цвітіння води у річці під Житомиром загинула риба

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області Державного агентства рибного господарства України в Житомирській області на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, спеціалісти вказаного управління та Державної екологічної інспекції Житомирській області виявили загиблу рибу 1 липня в селі Іванків.

Перед цим на гарячу лінію чимало скарг від жителів даного села.

За фактом загибелі риби спеціалісти Житомиррибоохорони склали акт обстеження річки Гуйва. За їх інформацією, завдана навколишньому природному середовищу шкода в наслідок загибелі риби становить 111,639 тис. грн.

Однією з причин замору риби фахівці вважають "задуху". Спеціалісти також стверджують, що спостерігають зараз у річці Гуйва так звану евтрофікацію, коли водойма збагачується біогенними елементами, що може призвести до "цвітіння води".

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через "цвітіння води" за останні кілька днів погіршився стан води у місцях її водозабору.

Довідка УНІАН. Евтрофікація – збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності водойми. Може призводити до «цвітіння води», дефіциту кисню та, як наслідок, загибелі вищої рослинності, риб та інших тварин.