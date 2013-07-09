Прикордонники вилучили 192 старовинні монети
01:20, 09 липня 2013Суспільство
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Прикордонники Мукачівського загону вилучили 192 старовинні монети, які українець намагався незаконно вивезти з країни.
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, в пункті пропуску «Лужанка» під час оформлення транспортного засобу чоловіка працівники пункту пропуску ініціювали його поглиблений огляд.
Як результат, у ході перевірки в багажному відсіку в поліетиленовому пакеті було виявлено колекцію зі 192 монет, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність, йдеться в повідомленні.
За даним фактом поінформовано співробітників СБУ в Закарпатській області.
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