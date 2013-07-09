Прикордонники вилучили 192 старовинні монети

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в пункті пропуску «Лужанка» під час оформлення транспортного засобу чоловіка працівники пункту пропуску ініціювали його поглиблений огляд.

Як результат, у ході перевірки в багажному відсіку в поліетиленовому пакеті було виявлено колекцію зі 192 монет, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність, йдеться в повідомленні.

За даним фактом поінформовано співробітників СБУ в Закарпатській області.