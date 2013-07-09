Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користується КНУ

Найбільше заяв про вступ подано до Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 22 429 заяв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

В повідомленні зазначається, що в рейтингу десяти вищих навчальних закладів за кількістю поданих заяв також є: Національний авіаційний університет (17 208 заяв), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (16 817 заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (14 523 заяви), Національний університет «Львівська політехніка» (13 503 заяви), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (12 697 заяв), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (12 369 заяв), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (12 074 заяви), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (11 958 заяв), Київський національний торговельно-економічний університет (10 688 заяв).

Станом на 9.00 годину 9 липня 2013 року у вищих навчальних закладах України зареєстровано 742 400 заяв від 257 600 абітурієнтів.

У тому числі зареєстровано заяв в електронному вигляді – 219 000; у паперовому вигляді – 523 400. Подано всього заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 128 900. Подано всього заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 613 500.