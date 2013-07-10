Чиновники райадміністрації подарували землю на березі Чорного моря

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, зокрема, встановлено, що посадові особи Овідіопольської райдержадміністрації без необхідних погоджень затвердили будівництво за межами селища Кароліно-Бугаз - безпосередньо на піску узбережжя Чорного моря. Надалі посадові особи безоплатно передали приватним особам у власність землі загальною площею майже 5 га, які за нормативною оцінкою коштують понад 8,5 млн грн.

Прокуратурою Одеської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Згідно з Кримінальним кодексом України санкція статті, яка інкримінується підозрюваним, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.