Чистий продаж валюти населенням становив 67,8 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За наданою інформацією, у червні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,507 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,288 млрд дол., продали - на 1,220 млрд дол.

Банківські внески фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у червні зросли на 107,9 млн дол., і станом на 1 липня 2013 року становили 22,481 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у травні 2013 року становив 81 млн дол., що на 37 млн дол. менше, ніж у квітні поточного року (118 млн дол.). Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у травні знизилися на 4,4 млн дол., і станом на 1 червня 2013 року становили 22,373 млрд дол.