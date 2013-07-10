На Буковині майже 90 гірських дворів опинились відрізаними від світу (відео)

Відрізаними від світу залишилося 89 дворів, повідомляє ТСН.

Дорогу змило зливою, котра тривала 1,5 години. Тепер по болоту та уламкам каміння не може проїхати жоден транспортний засіб.

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Щоби дістатися від дому до найближчого магазину, автобусної зупинки, лікарні чи аптеки люди змушені по кілька годин пішки долати небезпечне бездоріжжя.

Селяни дуже переймаються питаннями медичного забезпечення.

"В мене донька на 9-му місяці зараз, має родити. Вона каже, якби мене зараз зловили роди, то я не маю, куди йти", - скаржиться місцева жителька Ніна Гуцу.

Причину розмиття дороги місцеві жителі пов’язують з вирубуванням лісу.