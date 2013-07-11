Уряд передав УПЦ МП 75 об’єктів Києво-Печерської лаври

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів щодо Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд був прийнятий на засіданні уряду сьогодні, 11 липня.

«Усі об'єкти Заповідника залишаються у державній власності, а лише 75 із них (нижня Лавра), передаються у безоплатне користування монастиреві» – повідомив міністр культури Леонід Новохатько.

«Прийняття урядового розпорядження юридично впорядкує фактично існуючу ситуацію, що склалася продовж десятиліть у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир). Хочу підкреслити: мова йде лише про безоплатне користування майном, а не про відчуження», - наголосив міністр.

У прес-службі Мінкультури зазначили, що правовідносини між державною та релігійною громадою передбачені діючим законодавством, зокрема Господарським кодексом: «Саме на таких умовах у Києві діють - Фролівський жіночий монастир, Свято-Покровський монастир і Церква Різдва Христового біля річкового вокзалу».

Також законодавство передбачає і зворотній шлях: держава може повернути майно, якщо релігійна громада неналежним чином його утримує, додали у прес-службі.

Згідно з нинішнім рішенням уряду, витрати на утримання майна тепер повністю покладаються на релігійну громаду.

*** Києво-Печерська лавра - найбільший і найвизначніший серед православних монастирів України - був заснований у 1051-му році. В 1159-му році отримав титул Лаври.

Рішення про створення державного історико-культурного заповідника на базі пам'яток ансамблю Києво-Печерської Лаври було прийняте у 1926-му році.

У 1988 році Українській православній церкві (Московського патріархату) було передано у користування комплекс будівель і споруд Дальніх печер, а і 1990 році - і комплекс Ближніх печер. На даний час кількість ченців у монастирі - 121 особа.

У 1990 році архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як складову частину об'єкту «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська лавра».