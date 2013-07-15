До 1025-річчя Хрещення «Софія Київська» відкриває унікальний проект

Експозиція першої виставки «Рафаїл Заборовський, митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Русі (1731-1747)», присвячена видатному духовному діячеві України ХVІІІ ст. - митрополиту Рафаїлу (Заборовському).

Друга «Українська ікона XVI- XVIII ст.» - репрезентує шедеври іконопису доби бароко, що зберігаються в приватних збірках. Поєднання двох виставок в один експозиційний проект дає можливість побачити, як вплинула діяльність митрополита Рафаїла на розбудову церков і монастирів, розвиток просвітництва, видавничої справи та образотворчого мистецтва.

Експозиція містить велику кількість оригінальних речей: відреставрований ритуальний одяг з поховання митрополита, церковне начиння, книги.

Відвідувачі побачать копії документів, написаних рукою Рафаїла (Заборовського), листів до нього від імператриці Анни Іоанівни, грамот, наданих йому імператрицею Єлизаветою Петрівною, яку митрополит вважав своєю духовною дочкою.

На виставці представлено унікальні твори визначних майстрів іконопису доби бароко – Івана Рутковича, Йова Кондзелевича, Іоанна Пінзеля.

Виставка експонуватиметься протягом трьох місяців у виставкових залах пам’ятки архітектури ХVІІІ ст. «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська».