Fitch дедалі скептичніший щодо України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло свій прогноз за рейтингами Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), державних банків «Укрексімбанк» і «Ощадбанк», а також Одеської області і Харкова до «негативного» унаслідок зміни прогнозів за суверенними рейтингами України.

Про це йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Ключовими чинниками перегляду рейтингів став перегляд суверенного рейтингу України, а також погіршення показників розвитку регіонів (Одеської області і Харкова - УНІАН). Відносно «Укрзалізниці» є видимим зростання залежності від державної підтримки в частині покриття боргів компанії. Відносно банків – їх уразливість у частині вірогідної неспроможності держави надати їм належну фінансову підтримку у разі потреби», - зазначається у повідомленні Fitch.

Разом з тим, Fitch підтвердив довгострокові рейтинги регіонів на рівні «В» і рейтинги за національною шкалою для Одеської області на рівні «AA(ukr)», для Харкова - на рівні «AA-(ukr)».

Довгостроковий рейтинг «Укрзалізниці» підтверджено на рівні «В-». Рейтинг за національною шкалою підтверджено на рівні «BBB+(ukr)».

Рейтинги банків підтверджені на рівні «В».

На цю тему: Fitch погіршив прогноз рейтингу України до «негативного»

Як повідомляв УНІАН, 1 липня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до «негативного» зі «стабільного», при цьому підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В". На думку аналітиків агентства, перегляд прогнозу за рейтингом був обумовлений вірогідністю того, що міжнародні резерви зменшаться надалі, оскільки у країни складний розклад виплат зовнішнього боргу до 2014 року, а також труднощі у залученні запозичень з міжнародних ринків капіталу.

На цю тему: Fitch знизив прогноз для 10 українських компаній (список)

3 липня Fitch переглянув прогноз за рейтингами для 10 українських компаній, а саме: Lemtrans LLC (український оператор вантажних залізничних перевезень «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(приватний енергетичний холдинг України «ДТЕК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металургійний холдинг), Ferrexpo Plc (гірничорудна компанія Ferrexpo). Рейтинг також переглянуто для агрохолдингів Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA і Mriya Agro Holding PLC.