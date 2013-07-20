Молодіжний саміт ОБСЄ відбудеться в Україні

У рамках цьогорічного головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 20 липня по 1 серпня ц.р. на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» відбудеться Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ.

Як повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ, захід організовано Міністерством закордонних справ України та Міністерством соціальної політики України за сприяння Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра.

Проведення Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ є одним з ключових заходів Українського головування в ОБСЄ на території нашої держави у поточному році.

Метою Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ є ознайомлення дітей та молоді з діяльністю ОБСЄ в усіх трьох вимірах (військово-політичний, економіко-довкільний та гуманітарний) та існуючими в рамках Організації інструментами подолання викликів та загроз безпеці та стабільності в регіоні відповідальності ОБСЄ; налагодження прямих контактів між дітьми та молоддю країн-учасниць та країн-партнерів ОБСЄ у контексті пошуку спільного бачення та можливих шляхів зміцнення взаємодії у вирішенні глобальних проблем сучасності, а також створення дитячо-молодіжної платформи для обміну думками та міжнаціонального спілкування з метою виховання толерантності, віротерпимості та національної свідомості, розвитку лідерського потенціалу.

Планується, що участь в Саміті візьмуть представники 43 країн-учасниць ОБСЄ, 8 країн-партнерів ОБСЄ зі співробітництва та 13 країн - багаторічних учасників Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!».

Національні делегації представлено у складі 5 дітей віком від 12 до 16 років.