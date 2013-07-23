У Болгарії на курорті потонув 17-річний українець

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що хлопець відпочивав у Болгарії в складі групи з Києва.

“Український консул зустрівся з батьками загиблого, консульською установою України надано сприяння в оформленні необхідних документів та опрацьовано питання транспортування труни в Україну, яке заплановане на сьогодні”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, питання перебуває на контролі Консульства України у Варні та Департаменту консульської служби МЗС України.