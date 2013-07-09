У Болгарії втопився митрополит Кирило

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на болгарські ЗМІ, тіло владики знайшли на березі моря в курортній місцевості Траката поблизу Варни. Очевидці повідомили, що у митрополита були дихальна трубка та маска. За їхніми словами, він часто ловив мідій у цьому місці.

Наразі поліція провадить слідчі дії.

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Слідів насильницької смерті при первинному огляді тіла загиблого виявлено не було. Остаточні результати аутопсії не були представлені через таємницю слідства, але місцеві ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в прокуратурі про розглянуту версії потоплення.

У зв'язку зі смертю митрополита кожної години з кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці в Софії лунає траурний дзвін.