Українці можуть заробити до 700 євро за місяць на сезонних роботах - експерт

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав голова Асоціації польських садоводів (Zwjązek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, ZSRP) Мірослав Малішевський.

Він відзначив, що польські працедавці платять за таку роботу від 7 до 8 злотих за годину, зазначивши, що українці, стараються виробити максимальну можливу кількість годин.

"Вони часто хочуть працювати по 10-12 годин, та за місяць можуть заробити 2-3 тисячі злотих (майже 500 та понад 700 євро за нинішнім курсом 4,2 злотих за євро)", - сказав співрозмовник агентства.

Він відзначив, що у цій сфері у Польщі працює більш як двісті тисяч людей, близько половина з яких є громадянами України.

Голова ZSRP сказав, що сезон триває від травня до початку листопада, зазначивши, що в цьому році виникла проблема з візами для українців, котрі традиційно приїжджали на ці роботи до Польщі.

"Бувають випадки, що працедавець оформив заявку для кількох працівників, котрі йому пізніше телефонують та кажуть, що візу можуть отримати лише за 2 місяці. За той час вже сезон закінчиться", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що очолювана ним асоціація планує найближчим днями звернутися до Міністерства закордонних справ Польщі з проханням створити окрему чергу для тих, хто хоче працювати у сфері сільського господарства.

Це, на його думку, дозволило би вирішити проблему із здачею документів на візу для сезонних працівників.

Він також сказав, що в деяких районах Польщі дуже не вистачає працівників в цій сфері, та працедавців "рятують" власне сезонні робітники з України.

Малішевський додав, що українці, як правило, приїжджають на такі роботи до Польщі на 2-4 місяці.

Як повідомляв УНІАН, польські консульства минулого року видали в Україні майже 200 тисяч національних віз, котрі переважно отримують українці, які приїжджають до Польщі на роботу, навчання та для відвідин близьких.

Довідка УНІАН. Польща спростила доступ на свій ринок праці для громадян сусідніх країн у липні 2007 року, дозволивши їм працювати в країні без офіційного дозволу упродовж шести місяців в році.

Громадяни України з того часу отримали близько 800 тисяч заявок на працевлаштування або понад 90% усіх оформлених польськими працедавцями за цей період також для громадян Білорусі, Росії, Грузії та Молдови.

Водночас торік вперше за останні 5 років кількість зареєстрованих заявок для українців зменшилась: на 4% - до 224 тис.