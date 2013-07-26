Україна перегляне антидемпінгові заходи проти китайського металу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі, таке рішення було ухвалено на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 25 липня.

За інформацією департаменту співробітництва із СОТ і з питань торгового захисту Мінекономрозвитку, перегляд антидемпінгових заходів буде проведено на вимогу українського підприємства «Виробниче об'єднання «Стальканат-Силур».

«За результатами аналізу й перевірки інформації, отриманої від експортерів, імпортерів, національного товаровиробника, органів виконавчої влади, буде винесено рішення про подовження або скасування антидемпінгових заходів», - зазначили в департаменті.

Нагадаємо, що термін дії остаточних антидемпінгових заходів у вигляді антидемпінгового мита в розмірі 123% щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених із чорних металів із Китайської Народної Республіки, які були введені за рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23 липня 2008 р., закінчується 29 серпня 2013 р.