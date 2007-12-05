Прокуратура перевірить київські школи

За дорученням заступника генерального прокурора України – прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, органами прокуратури столиці розпочато перевірку в сфері охорони життя і здоров’я неповнолітніх у навчальних закладах міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора столиці, перевірка такого масштабу зумовлена не лише скаргами громадян, які надходять до прокуратури, щодо неналежного забезпечення необхідними умовами для навчання дітей, а й зростанням рівня захворюваності та травматизму серед неповнолітніх.

Зокрема, у ході перевірки, до якої залучені органи охорони здоров’я та праці, санітарного та пожежного нагляду Києва, основна увага приділятиметься питанням належних умов проведення навчально-виховного процесу, медичного обслуговування, дотримання норм та якості харчування, відповідності обладнання та інвентаря навчальних приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.