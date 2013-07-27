Санлікар вимагав хабаря за паспорт на вантажівку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, встановлено, що санлікар вимагав у підприємця 2 тис. доларів за видачу санітарних паспортів на вантажні автомобілі, необхідні для здійснення перевезення продуктів харчування на території України.

Передача грошей відбувалася в автомобілі санітарного лікаря, де його і було затримано правоохоронцями.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ухвалення пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою). Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецька.