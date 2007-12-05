У Києві затримали групу молодиків, яка грабувала перехожих

Нарядом патрульно-постової служби вчора увечері у Дарницькому районі Києва було затримано чотирьох молодиків, які грабували перехожих.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, ця група зловмисників, застосовуючи фізичну силу до жінки, примусила її віддати дублянку, прикраси та інші особисті речі.

Також встановлено, що за півгодини до затримання один із затриманих молодиків пограбував дівчину.