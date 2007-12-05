У Києві затримали групу молодиків, яка грабувала перехожих
14:05, 05 грудня 2007Суспільство
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Останній злочин - за півгодини до затримання
Нарядом патрульно-постової служби вчора увечері у Дарницькому районі Києва було затримано чотирьох молодиків, які грабували перехожих.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, ця група зловмисників, застосовуючи фізичну силу до жінки, примусила її віддати дублянку, прикраси та інші особисті речі.
Також встановлено, що за півгодини до затримання один із затриманих молодиків пограбував дівчину.
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