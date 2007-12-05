ГПУ відзвітувала про справу громадянки, помилково засудженої за вбивство

Генеральна прокуратура України за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відзвітувала про проведену перевірку факту незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та засудження громадянки Світлани Зайцевої, яка у 28-річному віці після звільнення з ув’язнення померла від туберкульозу, залишивши сиротами трьох дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, в результаті перевірки зазначеного факту установлено, що:

- прокуратурою одного із районів м. Макіївки у вересні 2000 року стосовно С.Зайцевої було порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства громадянина В.;

- у ході досудового слідства обвинувачена свою вину визнавала, давала послідовні свідчення;

- під час судового розгляду адвокат С.Зайцевої погодилась з причетністю її до вчинення злочину і лише просила суд перекваліфікувати дії на вбивство при перевищенні меж необхідної оборони;

- вироком районного суду м. Макіївки у лютому 2001 року С.Зайцеву засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі;

- скарг від С.Зайцевої, її захисника або інших осіб щодо застосування недозволених методів слідства, фізичного або психічного впливу на неї з боку працівників міліції та прокуратури не надходило;

- вирок ні С.Зайцевою, ні її захисником не оскаржувався.

Водночас, Генпрокуратура з’ясувала, що у подальшому іншою районною прокуратурою м. Макіївки за скоєння вбивства невідомого чоловіка були затримані двоє осіб, які на досудовому слідстві визнали себе винними також і у вчиненні вбивства В.

“Відразу прокуратурою було внесено до Апеляційного суду Донецької області подання про перегляд справи за нововиявленими обставинами в порядку виключного провадження, згідно з ухвалою якого засуджену було звільнено від відбування покарання та з-під варти, вирок скасовано, а справу направлено на додаткове розслідування”, - зазначає прес-служба Генпрокуратури, додаючи, що потім кримінальну справу стосовно С.Зайцевої було закрито за відсутністю її вини у вчиненні злочину.

За незаконне притягнення С.Зайцевої до кримінальної відповідальності прокурору, який здійснював нагляд за розслідуванням кримінальної справи, затвердив обвинувальний висновок та особисто підтримував обвинувачення у суді, було оголошено догану, і на сьогодні його звільнено з органів прокуратури.

Зараз триває розслідування кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою за фактом перевищення службових повноважень працівниками Макіївського райвідділу МУ УМВС України у Донецькій області, при цьому у повідомленні відомства зазначається, що “виконуються слідчі дії, спрямовані на повне, об’єктивне та всебічне з’ясування обставин незаконного притягнення С.Зайцевої до кримінальної відповідальності”.

Також підкреслюється, що за вказівкою генерального прокурора цю кримінальну справу передано для подальшого розслідування до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.

Стосовно перевірки обставин щодо захворювання потерпілої на туберкульоз, від якого С.Зайцева й померла, Генпрокуратура, посилаючись на висновки судово-медичних експертиз, наголошує, що захворювання виникло у неї до арешту та взяття під варту. Водночас відомство заявляє, що за час перебування під вартою С.Зайцевій надавалось адекватне лікування.

Також Генпрокуратура з’ясувала, що сама С.Зайцева не зверталася до правоохоронних органів чи до суду з вимогами відшкодувати матеріальну шкоду та надати компенсацію за завдані моральні страждання внаслідок незаконного засудження. Водночас, у листопаді 2006 року до суду з позовами щодо такого відшкодування звернувся представник матері померлої - в інтересах її та трьох дітей С.Зайцевої.

В результаті уже в листопаді 2007 року районний суд м. Донецька цей позов задовольнив частково, присудивши стягнути з державного бюджету на користь матері померлої відшкодування у сумі 525 тис. грн., на користь трьох неповнолітніх дітей С.Зайцевої. (Водночас 3 грудня Президент В.ЮЩЕНКО заявив про те, що Держказначейство з незрозумілих причин подало апеляцію на рішення суду про відшкодування зазначеної шкоди і закликав генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА проявити принципову позицію в питанні щодо справи С.Зайцевої – УНІАН).

Прес-служба Генпрокуратури також повідомила, що за неналежну організацію і участь у розгляді справи С.Зайцевої в суді заступнику прокурора області та начальнику відділу наказом прокурора Донецької області оголошено догани.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявив, що В.ЮЩЕНКО направив О.МЕДВЕДЬКУ листа, у якому вимагає поінформувати громадськість про притягнення до відповідальності посадовців, винних у незаконному засудженні жительки Донеччини С.Зайцевої за вбивство, якого вона не скоювала.