У 23 відділеннях Укрдержреєстру встановлено веб-камери

Про це поінформував голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона, повідомили УНІАН у прес-служба відомства.

Зображення з веб-камер транслюється на офіційному сайті Укрдержреєстру в розділі «Веб-камери органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

«Кожного дня за допомогою веб-камер, які встановлені у відділеннях державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, я перевіряю, яка ситуація з реєстрацією бізнесу у регіонах. На сьогодні веб-камери вже встановлені у 23 регіонах - саме в тих відділеннях, куди приходить найбільша кількість людей. Таким чином, кожна людина, скориставшись сайтом Укрдержреєстру, може самостійно перевірити ситуацію у найближчій реєстраційній службі. Черг практично немає. Пікові моменти бувають зранку, а у другій половині дня завантаженість реєстраторів менша, тож подати документи на реєстрацію можна швидше», - зазначив Ворона.