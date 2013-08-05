У НБУ пояснюють, що перекази з-за кордону переводити в гривню не потрібно

Обмеження готівкових розрахунків не торкнуться валютних переказів на користь українських одержувачів з-за кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська на брифінгу в НБУ.

«Що стосується обмежень переказів з-за кордону, то ми розглядали питання обмеження розрахунків готівкою тільки в межах України. Щодо валютних переказів і операцій з валютою діють такі самі правила і положення, що діяли до сьогоднішнього дня, і ми жодних змін не планували», - сказала Ричаковська.

За її словами, одержувач переказу з-за кордону зможе одержати свій переказ в іноземній валюті, і вимог щодо обміну коштів на гривню немає.

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Як повідомляв УНІАН, Мін’юст зареєстрував постанову Нацбанку про обмеження готівкових розрахунків, постанова набуває чинності з 1 вересня цього року. Цією постановою Нацбанк обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) упродовж дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках із підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному засвідченню, до 150 тис. грн. Для проведення розрахунків фізичними особами понад встановлені обмеження постанова передбачає використання таких інструментів, як перерахування коштів між поточними рахунками, внесення і перерахування коштів на поточні рахунки, використання депозиту нотаріуса.