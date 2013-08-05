Молдова не знайшла в солодощах Roshen "нічого шкідливого"

«Ці цукерки були протестовано. Споживачі мають знати, що немає жодних проблем. Не було виявлено нічого шкідливого і такого, що не відповідає вимогам», - цитує Бумакова місцеве видання publika.md.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставку до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службу Росії (ФМС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

Слідом за Росією Молдова і Казахстан заявили про намір перевірити продукцію Roshen.

2 серпня Білорусь повідомила про початок перевірок продукції Roshen, внаслідок чого ввечері того ж дня ввезення кондитерських виробів компанії на територію країни було заборонено.

2 серпня до перевірки якості Roshen взявся і Таджикистан, проте незабаром країна повідомила, що ніяких порушень щодо якості та безпеки виробів кондитерської фабрики Roshen не виявлено.

5 серпня Казахстан заявив про те, що канцерогенів у продукції Roshen виявлено не було.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen – один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедськя кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», Київ).