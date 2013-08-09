У Донецьку міліціонер погорів на хабарі у 12 тисяч
20:03, 09 серпня 2013Суспільство
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У Донецьку співробітники прокуратури спільно зі співробітниками Служби безпеки України сьогодні викрили працівника міліції в одержанні хабара у розмірі 12 тис. грн.
Працівника міліції викрито в одержанні 12 тис. грн хабара
Про це УНІАН повідомили к прес-службі прокуратури м. Донецька.
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За попередньою інформацією, правоохоронець пообіцяв своє сприяння у відміні міжнародного розшуку особи у кримінальній справі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу, хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецька.
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