У Донецьку міліціонер погорів на хабарі у 12 тисяч

20:03, 09 серпня 2013
Суспільство
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У Донецьку співробітники прокуратури спільно зі співробітниками Служби безпеки України сьогодні викрили працівника міліції в одержанні хабара у розмірі 12 тис. грн.

Працівника міліції викрито в одержанні 12 тис. грн хабара

Про це УНІАН повідомили к прес-службі прокуратури м. Донецька.

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За попередньою інформацією, правоохоронець пообіцяв своє сприяння у відміні міжнародного розшуку особи у кримінальній справі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу, хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецька.

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