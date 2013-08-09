У Донецьку міліціонер погорів на хабарі у 12 тисяч

Про це УНІАН повідомили к прес-службі прокуратури м. Донецька.

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За попередньою інформацією, правоохоронець пообіцяв своє сприяння у відміні міжнародного розшуку особи у кримінальній справі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу, хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецька.