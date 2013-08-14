BP подала до суду на США за відмову вести справи після аварії в Мексиканській затоці

Влада США в листопаді 2012 року тимчасово призупинила укладання нових федеральних контрактів з BP і афілійованими компаніями, пояснивши цей крок тим, що "у BP немає достатньої інтеграції бізнесу, що було продемонстровано під час вибуху на платформі Deepwater Horizon і подальшого розливу нафти і знайшло своє відображення в подальшому порушення кримінальної справи", передає РІА Новости.

Призупинення є стандартною практикою і має тривати доти, доки BP не надасть відомству достатні докази, що вона відповідає федеральним бізнес-стандартам США. Компанія є одним з найбільших постачальників палива для уряду США, зокрема, для військових структур.

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У позові, поданому ВР до суду в Техасі, стверджується, що ця заборона завдала компанії "невиправної шкоди". Як заявляє ВР, заборона несправедливо зачепила і 21 її підрозділу, що не мають жодного стосунку до катастрофи в Мексиканській затоці.

Вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon в квітні 2010 року обернувся найбільшою екологічною катастрофою в історії США. Зупинити витік нафти вдалося лише до 4 серпня 2010 року. Унаслідок аварії загинули 11 людей, у води Мексиканської затоки вилилися 4,9 мільйона барелів нафти. Компанія оцінює виплати за всіма претензіями, пов'язаними з аварією, більш ніж у 42 мільярди доларів.