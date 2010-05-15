Президент США обрушився з критикою на нафтові компанії

Президент США Барак Обама піддав різкій критиці компанії, причетні до величезного розливу нафти в Мексиканській затоці, за публічне перекладання провини одна на одну, що нагадує, за словами Обами, "недолугу виставу", повідомляє Радіо "Свобода".

Обговоривши із своїм кабінетом заходи з мінімізації шкоди від нафтової плями в Мексиканській затоці, Барак Обама заявив, що поділяє "гнів і жаль" американців у зв`язку з загрозою екологічної катастрофи. Він сказав, що обурений заявами, з якими виступили на недавніх слуханнях в Конгресі керівники трьох компаній, причетних до аварії на буровій вежі.

"Мушу сказати, що я не можу шанобливо говорити про те, що, на мій погляд, виглядало як недолуга вистава. На слуханнях в Конгресі з цього питання керівники компаній BP, Transocean і Halliburton перекладали відповідальність одне на одного, намагаючись зняти її з себе", - сказав Обама.

За словами Обами, кожна сторона повинна взяти на себе відповідальність за катастрофу, і що сам він не заспокоїться, поки не буде зупинений викид нафти в Мексиканській заливши.

20 квітня в Мексиканській затоці на нафтовій платформі Deepwater Horizon, яка належала компанії British Petroleum, з невстановлених поки причин стався вибух. В результаті загинули 11 осіб, а сама платформа одержала сильні пошкодження і потонула. За попередніми даними, щодня у воду потрапляє близько 760 тисяч літрів нафти, проте точну оцінку масштабам екологічної катастрофи поки дати неможливо.