У Криму обмежили продаж хлібу
23:08, 14 серпня 2013Суспільство
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Підприємство "Кримхліб", яке є монополістом на ринку хлібобулочних виробів у регіоні, обмежило продаж найдешевшого соціального хліба в своїй фірмовій мережі до двох буханців на особу через перекупників.
Як повідомив журналістів генеральний директор підприємства Андрій Редька, перекупники купують хліб у магазинах "Кримхліба" по 2,2 грн. і перепродують його майже в два рази дорожче.
"У нашій фірмовій мережі ми запровадили обмеження на продаж найдешевшої позиції хліба – "Заводського". Особливо в сезон приїжджають, купують по 40-50 буханців хліба, кидають до своїх "Жигулів" і везуть продавати по 3,5-4 гривні", - сказав Редька.
Разом з тим, він не уточнив, з якого саме числа запроваджено ці обмеження і на який термін.
Нагадаємо, "Кримхліб" з січня продає соціальні сорти хліба під маркою "Добрий хліб".
"Кримхліб" об'єднує 9 хлібозаводів у регіоні.
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