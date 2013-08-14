У Криму обмежили продаж хлібу

Як повідомив журналістів генеральний директор підприємства Андрій Редька, перекупники купують хліб у магазинах "Кримхліба" по 2,2 грн. і перепродують його майже в два рази дорожче.

"У нашій фірмовій мережі ми запровадили обмеження на продаж найдешевшої позиції хліба – "Заводського". Особливо в сезон приїжджають, купують по 40-50 буханців хліба, кидають до своїх "Жигулів" і везуть продавати по 3,5-4 гривні", - сказав Редька.

Разом з тим, він не уточнив, з якого саме числа запроваджено ці обмеження і на який термін.

Нагадаємо, "Кримхліб" з січня продає соціальні сорти хліба під маркою "Добрий хліб".

"Кримхліб" об'єднує 9 хлібозаводів у регіоні.