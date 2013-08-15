На Одещині у пансіонаті сталася пожежа
10:27, 15 серпня 2013Суспільство
647 0
У смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області в пансіонаті відпочинку сталася пожежа.
У пансіонаті "Рута" сталася пожежа / Фото : ps-tur.ru
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, вчора вранці на території пансіонату «Рута» загорілася покрівля кінотеатру і довколишніх торгових кіосків. Вогонь охопив близько 900 кв. м.
На тему: Біля метро Героїв Дніпра вночі згорів ринок, люди кажуть про підпал (відео)
Пожежники працювали за підвищеним викликом «Ранг-2». Зі спальних корпусів пансіонату евакуювали 40 осіб. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, вчора о 22.20 в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Дніпра, 41 виникла пожежа на ринку «Оболонь». Горіла покрівля центрального павільйону. Площа пожежі склала близько 600 кв. м.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter