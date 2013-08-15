На Одещині у пансіонаті сталася пожежа

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, вчора вранці на території пансіонату «Рута» загорілася покрівля кінотеатру і довколишніх торгових кіосків. Вогонь охопив близько 900 кв. м.

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Пожежники працювали за підвищеним викликом «Ранг-2». Зі спальних корпусів пансіонату евакуювали 40 осіб. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 22.20 в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Дніпра, 41 виникла пожежа на ринку «Оболонь». Горіла покрівля центрального павільйону. Площа пожежі склала близько 600 кв. м.