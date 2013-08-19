«Влада» сіла на мілину на Дніпрі

У Херсонській області на Дніпрі сіла на мілину яхта з Дніпропетровська.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Херсонській області, 18 серпня до оперативно-командного центру (ОКЦ) УДСНС надійшло прохання про допомогу від екіпажа парусного судна, яке сіло на мілину.

Встановлено, що на мілину сіла парусна яхта «Влада» (водотоннажність - 2,5 т, порт приписки – Дніпропетровськ). Судно потрапило на мілину при вході в річку Рвач (притока Дніпра) з Дніпровського лиману. На борту перебувало 4 людини.

Облуправління ДСНС направило до місця події рятувальний катер UMC-600 для надання допомоги.

Катер прибув до яхти і того ж дня судно було зняте з мілини і відбуксовано до причалу в селі Рибальське Голопристанського району.