Міністр: Україна до 1 жовтня накопичить 12,5 млрд кубів газу в сховищах

Україна на 1 жовтня накопичить у підземних сховищах газу 12,5 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«На 1 жовтня буде 12,5 (мільярдів кубометрів газу — УНІАН)», - сказав Ставицький.

На тему: Україна розпочала закачування газу до ПСГ для гарантування транзиту до Європи

Як повідомляв УНІАН, Україна у другій декаді липня розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період. Планується закачати до підземних газових сховищ не менш як 14-16 млрд кубометрів газу. Станом на 17 липня у підземних газових сховищах України було накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного у рамках відновлення поставок імпортного палива до України і підготовок до опалювального сезону.

Водночас у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ на початок осінньо-зимового сезону має бути більш к 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що 14 млрд кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати і забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу до ЄС.