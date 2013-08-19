Політолог не побачив логіки в діях опозиції під Київрадою

Так політолог Микола Михальченко, член-кореспондент НАН України прокоментував позицію представників «Батьківщини», «Свободи» та «Удару», яку вони зайняли у відношенні Київської міськради.

«Українська опозиція завжди досить грамотно позиціонує себе перед ЗМІ. Створити яскраву картинку, яка так і проситься в кадр, привернути увагу парадоксальним, хльостким висловлюванням - все це дозволяє опозиціонерам раз за разом перегравати владу в медіапросторі. Але для підтримки популярності, а тим більше для нарощування рейтингів цього мало», - упевнений Микола Михальченко

За словами експерта, електорат опозиції чекає від політиків не стільки грамотного шоу, скільки грамотної позиції і дій, які приносять позитивні результати.

«Люди покладають серйозні надії на своїх обранців, очікують, що депутати будуть розбиратися в законах, у фінансових і господарських питаннях, зможуть запропонувати дієві заходи для вирішення проблем у різних сферах. Блокуючи роботу Київради, наполягаючи на її нелегітимності, ігноруючи той факт, що скористатися бюджетними коштами без рішення міської ради неможливо, опозиційні політики показали себе не з кращого боку. Заяви деяких опозиційних депутатів свідчать, що вони або не знають основоположних норм виборчого і бюджетного законодавства, або ж вільно трактують їх у своїх власних інтересах», - вважає політолог.

Микола Михальченко вважає, що поведінка парламентарів і депутатів Київради з опозиційних фракцій під час сесії столичної міськради розкрила відсутність чіткої програми дій.

«Поведінка опозиції виглядає нелогічною. Вимагаючи виборів, вони не голосують за відповідне звернення до парламенту. Знаючи, що вибори може призначити тільки парламент, вони показово штурмують Київраду. Таке враження, що заблокувавши роботу міськради і створивши цим чимало проблем для міста, опозиція сама загнала себе в глухий кут. І відступити начебто не можна, і продовжувати теж небезпечно - можна спровокувати соціальний вибух. Опозиція в розгубленості, але продовжує підтримувати імідж радикально налаштованої сили. Тому й виникають абсурдні пропозиції запровадити до місцевих виборів у Києві пряме президентське правління, поширюються безглузді страшилки про те, що у бюджетників відберуть надбавки, гроші на які були виділені на сьогоднішній сесії» - зазначає Микола Михальченко.