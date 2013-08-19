До 80-річчя Кравчука випустять поштову марку

Як повідомляє сайт Кабміну, відповідні заходи було затверджено прем’єр-міністром Миколою Азаровим 3 липня поточного року.

Виконати доручення покладено на міністерства, а також інші центральні органи виконавчої влади, Національну академію наук.

Зокрема, передбачено з нагоди ювілею Кравчука провести в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка наукову конференцію, присвячену інституту Президента України в системі державної влади України; фотовиставку, присвячену діяльності Кравчука; в Національній опері урочистий вечір, з нагоди 80-річчя першого Президента, а також Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського - виставку документів щодо здобуття Україною незалежності.

Окрім цього планується виготовлення та введення в обіг художнього немаркованого конверта та поштової марки, створити документальний фільм, організувати цикл тематичних теле- і радіопередач про суспільно-політичну діяльність Кравчука.

10 січня 2014 року Кравчуку виповниться 80 років.