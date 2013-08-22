Держспецслужба транспорту на третину готова перейти на контрактну армію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова адміністрації Держспецслужби транспорту Микола Мальков.

“Зараз Держспецтрансслужба укомплектована військовослужбовцями контрактної служби приблизно на 30%”, - сказав Мальков.

За його словами, є військові частини, в яких цей показник значно вищий, наприклад у Конотопі - на 100%, а в 8-му навчальному центрі в Чернігові - на 64%.

Також він відзначив, що кількість сержантів контрактної служби вже досягла 70%.

“Співвідношення сержантів термінової служби до сержантів-контрактників - близько 70% контрактників і 30% сержантів термінової служби”, - сказав Мальков.

На думку глави адміністрації Держспецслужби транспорту, головною проблемою переходу України на контрактну службу залишається підвищення грошового постачання службовців.

“Головна проблема - це підвищення грошового забезпечення. Жодних організаційних проблем у нас немає”, - сказав Мальков.

За його словами, сьогодні забезпечення контрактного військовослужбовця становить близько 2 тис. грн, а для того щоб розв’язати проблему з набором новобранців, його потрібно підняти принаймні до 3 тис. грн.

Для повної комплектації Держспецслужби транспорту військовослужбовцями контрактної форми, за словами Малькова, відомству необхідно ще близько 2 тис. чоловік.

Довідка УНІАН. Державна спеціальна служба транспорту була створена в лютому 2004 року. Основні завдання – технічне прикриття, відновлення, встановлення загорож на об'єктах національної транспортної системи з метою забезпечення діяльності Збройних Сил; будівництво і ремонт об'єктів транспортної системи в мирний час і підвищення терміну експлуатації та пропускної спроможності об'єктів у військовий час; відновлення транспортних комунікацій, пошкоджених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, в результаті аварій або катастроф; охорона об'єктів транспортної системи в мирний час і особливий період; виконання інших завдань, пов'язаних з участю в обороні держави.

Під об'єктами національної транспортної системи, згідно із законом, слід розуміти сукупність різновидів транспортних засобів і розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг.