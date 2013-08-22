Міненерго сподівається на пропозиції щодо реформування «Нафтогазу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми найняли серйозні організації, які закінчують свою роботу і до кінця серпня буде готовий підсумковий документ, я маю на увазі Ernst & Young. Після цього буде детальний аналіз, і у вересні цього року буде ухвалено рішення - за яким з напрямів ми підемо. Відповідно будуть прийняті рішення як на рівні Кабінету міністрів, так і Верховної Ради», - сказав Ставицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, уряд України планує завершити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до кінця 2014 року. Для цього «Нафтогаз України» заплатив компанії Ernst & Young 9,995 млн. грн за розробку програми реформування. Дану програму Ernst&Young повинен розробити протягом 2013 року.

Мета і завдання роботи - запропонувати найоптимальніші варіанти реструктуризації «Нафтогазу України» за основними напрямами діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти), а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЄС за кожним з напрямів.