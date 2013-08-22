"Богдан" оголосив попередні ціни на китайські автомобілі JAC

Про це УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

"Ми повністю завершили сертифікацію всього модельного ряду з 5 моделей автомобілів, який буде представлений в Україні. Вже ввезена перша партія з 19 автомобілів, днями чекаємо другу і наступні партії автомобілів", - сказав Красуля.

На тему: У січні-липні 2013 року виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 50%

За його словами, модельний ряд JAC в Україні буде представлений компактним хетчбеком J2 з об'ємом двигуна 999 куб. см (Євро-4), седаном J5 з бензиновим двигуном об'ємом 1,5 л (Євро-4), універсалом J6, кросовером S5 з двигуном 2л і седаном J3.

Ціни на китайські авто будуть варіюватися від 69,9 тис. грн до 154 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, один з провідних автовиробників України - корпорація "Богдан" планує в листопаді 2013 року в рамках співпраці з китайською компанією China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd розпочати повномасштабне виробництво двох моделей легкових автомобілів JAC.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

В даний час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом), а також автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.