У січні-липні 2013 року виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 50%

Порівняно з липнем 2012 року випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 24,7% - до 4,4 тис. одиниць.

У січні-липні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів проти січня-липня 2012 року на 51,4% - до 886 одиниць.

При цьому в липні 2013 року виробництво вантажних автомобілів збільшилося порівняно з липнем минулого року на 16,7% - до 154 одиниць.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 53,9% - до 17,2 тис. одиниць.

Порівняно з червнем 2012 року випуск легкових автомобілів у червні цього року впав на 29% - до 4,7 тис. одиниць.

У січні-червні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів проти січня-червня 2012 року на 56,7% - до 732 одиниць.

При цьому в червні 2013 року виробництво вантажних автомобілів скоротилося порівняно з червнем минулого року на 50,6% - до 130 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів минулого року скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів упав на 14,4% - до 3 206 одиниць.