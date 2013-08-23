ЗМІ: У Врадіївці міліція далі знущається над людьми

Про це повідомляє газета«Сегодня».

Видання нагадує, що днями минає два місяці, як у Врадіївці вибухнув гучний скандал: за підозрою у побитті і згвалтуванні місцевої мешканки Ірини Крашкової затримали двох міліціонерів.

Як повідомив газеті брат Ірини, Геннадій, дівчина зараз готується до операції із встановлення титанових пластин на череп. Можливо, для цього її повезуть до Києва.

Втім, як повідомили «Сегодня» врадіївчани, в їхньому райцентрі сталися два нові міліційні скандали. Жителі не виключають, що настає новий бунт.

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«Мого сина 15 серпня побили двоє міліціонерів. Вони були одягнені в цивільне, похитувалися, один з них показав посвідчення, — заявив батько постраждалого Леонід Русавський. — Що саме сталося, я точно не знаю. Але є інформація, що один з них накинув на шию синові ремінь і став душити, потім удвох били. Зараз син лежить у лікарні із струсом мозку, весь чорний. Ми написали заяву в міліцію, спілкувалися з їхнім начальником. Пізніше я дізнався, що цих двох звільнили».

А врадіївчанин Сергій Левицький, який підробляє таксистом, розповів, що недавно його двічі побив колишній міліціонер.

«Я приїхав на виклик. Пасажир відкрив двері і вдарив мене в обличчя. Я виїхав, але за годину він мене зустрів — ударив у ніс і зламав скулову кістку. Мені поставили титанові пластини».

Прес-секретар миколаївського облглавку міліції Роман Шкуренко заявив виданню, що заяв про неправомірні дії міліції у Врадіївці за останні тижні не було. Джерела в прокуратурі повідомили, що перевіряють цю інформацію і вже знайшлися перші підтвердження.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію. 28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка.

1-2 липня на знак протесту проти беззаконня місцеві жителі штурмували райвідділення міліції.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

Багато місцевих жителів заявили про те, що міліціонери били їх, катували, змушуючи визнати себе винними в скоєнні злочинів.

3 липня на засіданні парламенту народний депутат від ВО «Свобода» Едуард Леонов заявив, що за останні три роки у Врадіївці працівники райвідділу міліції згвалтували і вбили п'ять жінок. Були піддані тортурам 11 чоловіків з примушуванням визнати себе винними в цих згвалтуваннях і вбивствах. Троє з них повісилися, а один помер вдома від тортур.