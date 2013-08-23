Паніна зняли зі спектаклю в Криму - на нього чекає розмова з меджлісом

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання російського актора Олексія Паніна, зроблені ним на півострові.

Про це повідомляє прес-служба Радміну.

«Заява Паніна образлива і по суті, і за змістом. Якщо хтось забув, то слід нагадати, що Крим - це невід'ємна частина України, де діє українське законодавство, яке розповсюджується на всіх без винятку, зокрема й на гостей півострова, - наголосив Могильов. - Публічний статус Паніна має багаторазово збільшувати його особисту відповідальність за висловлювання і поведінку. Зокрема за імідж Росії, яку він представляє і до якої так тепло і привітно ставляться жителі нашого півострова».

Голова Радміну також повідомив, що сьогодні розмовляв з мером Євпаторії та рекомендував йому скасувати спектакль цього артиста.

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У свою чергу, сайт «Крим.Коментарі» повідомляє, що вистава «За двома зайцями», в якому одну з ролей повинен був зіграти Олексій Панін, в Євпаторії пройде без участі скандального актора.

Про це виданню повідомила директор Євпаторійського міського театру ім.Пушкіна Людмила Юдицька. «Вистава відбудеться, але без Паніна. Його поки зняли. Його роль зіграє інший, хто конкретно - не скажу, у них великий склад акторів», - сказала вона.

Директор також підтвердила, що сьогодні вранці в театр навідалася делегація меджлісу. «Сьогодні ввечері відбудеться зустріч Паніна з меджлісом, він погодився прийти ... Все пройшло без скандалів, у нас все чітко, гладко і прекрасно ... Всі налаштовані на те, щоб скандал був вичерпаний», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Криму міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 КК України – «умисне легке тілесне ушкодження» після аварії за участю російського актора Олексія Паніна, яка викликала резонанс у пресі через висловлювання артиста про другого учасника ДТП - кримського татарина. Пізніше актор вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть. Меджліс не влаштували ці вибачення. Татари вимагають суду для артиста і видворення його з Криму.