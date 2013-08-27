На кордоні зупинили українця, який намагався вивезти тонну секонд-хенду до Росії

Прикордонники відділу «Краснодон» Луганського загону затримали українця, який намагався перевезти до Росії майже тонну секонд-хенду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, автомобіль УАЗ без номерних знаків, який на великій швидкості рухався у бік Росії, правоохоронці помітили під час перевірки державного кордону. Затримати 18-річного водія прикордонникам вдалось за декілька метрів від кордону, поблизу населеного пункту Ізварине Краснодонського району. Згодом з’ясувалось, що чоловік перевозив майже тонну секонд-хенду, який збирався там реалізувати.

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Конфіскат вартістю 50 тис. грн та автомобіль вартістю 20 тис. грн вилучили передано працівникам митниці. Відносно затриманого українця складено протоколи адміністративного провадження.