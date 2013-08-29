Кабмін вирішив пом'якшити відповідальність за зберігання наркотиків

Цей перший в Україні документ такого роду розроблявся Держслужбою з контролю за наркотиками з 2010 року. Стратегія передбачає, зокрема, декриміналізацію окремих статей Кримінального кодексу, що стосуються боротьби з розповсюдженням наркотиків, пише «КоммерсантЪ -Украина».

Наприклад , зараз ст. 309 КК ("незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту") передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. "Є сенс посилити кримінальну відповідальність за розповсюдження і продаж великих обсягів наркотиків , а за зберігання невеликих обсягів - до десяти доз - ввести адміністративну відповідальність", - заявив радник Держслужби з контролю за наркотиками Володимир Ященко. Його підтримав і глава відомства Володимир Тимошенко: "Правоохоронні органи повинні сконцентрувати свої зусилля на реальних злочинцях , а не наркозалежних".

Слід зазначити, що в 2013 році Міністерство охорони здоров'я нарахувало в країні 387 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків.

"Ми плануємо до 2020 року зменшити кількість споживачів ін'єкційних наркотиків на 20% , а кількість смертей від передозування наркотиків - на 30 %" , - сказав Володимир Тимошенко.

Крім іншого , документ передбачає розширення мережі аптек , які торгують ліками з вмістом наркотичних речовин. Цю норму схвалили громадські організації. За їх даними , зараз лише 500 аптек з 20 тисяч, які працюють в країні, торгують медпрепаратами, що містять наркотичні речовини.

"Мала кількість аптек пов'язана з драконівськими вимогами до них . Для торгівлі препаратами, що містять наркотичні речовин, аптеки повинні мати грати, сигналізацію, товщину стін в 50 см. У результаті онкологічні та паліативні пацієнти, щоб купити потрібні знеболюючі препарати, змушені їхати за тридев'ять земель" , - заявила юрист Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Ольга Скорина.

Організатори "Конопляного маршу" за лібералізацію антинаркотичного законодавства, що проходив у Києві в травні цього року, схвалюють введення стратегії, але вважають її недостатньо гуманною.

"Слід скасувати не тільки кримінальну, а й адміністративну відповідальність для споживачів наркотиків. Владі треба зосередитися на боротьбі не з споживачами , а з наркосиндикатами і великими торговцями" , - заявила активістка руху Анастасія Живкова.